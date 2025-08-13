A- A+

CINEMA "Marty Supreme", filme com Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow, ganha primeiro trailer; veja Longa-metragem da A24 conta a história de campeão de ping-pong norte-americano

O filme “Marty Supreme” teve o seu primeiro trailer revelado nesta quarta-feira (14). Com estreia prevista para o primeiro trimestre de 2026, o longa-metragem traz Timothée Chalamet na pele de um premiado jogador de ping-pong.

Dirigida por Josh Safdie (“Joias Brutas”), a produção é a mais nova aposta para a temporada de premiações da A24, estúdio conhecido por obras como “Vidas Passadas” e “Aftersun”.

Inspirado no renomado campeão de tênis de mesa norte-americano Marty Reisman, o roteiro assinado por Ronald Bronstein não é uma cinebiografia comum. Ambientada nos anos 1950, em Nova York, a trama aborda as façanhas reais do atleta, mas também incorpora elementos e personagens fictícios ao enredo.



Gwyneth Paltrow interpreta a esposa de um dos rivais do protagonista, com quem ele acaba mantendo um caso. Em entrevista à Vanity Fair, a atriz revelou que gravou várias cenas de sexo com Timothée Chalamet para a produção. “Muito, muito mesmo”, enfatizou.

No elenco, estão ainda nomes como Odessa A'zion (“Está Tudo Bem Comigo?”), Fran Drescher (“The Nanny”) e o rapper Tyler the Creator, que faz sua estreia na atuação. A distribuição no Brasil é da Diamond Films.

