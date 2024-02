A- A+

Cinema Marvel anuncia elenco oficial do novo "Quarteto Fantástico" O filme estreia no dia 25 de julho de 2025, marcando o início da fase 6 do Universo Cinematográfico da Marvel

Os nomes foram divulgados pelas redes sociais oficiais do estúdio, com uma arte inspirada no Dia de São Valentim. A arte mostra Pedro Pascal ("The Last of Us") como Reed Richards/Sr. Fantástico, Vanessa Kirby ("Napoleão") como Susan Storm/Mulher Invisível; Joseph Quinn ("Stranger Things") como Johnny Storm/Tocha Humana e Ebon Moss-Bachrach ("The Bear") como Ben Grimm/O Coisa. Confira o anúncio abaixo:



Anúncio oficial do elenco de Quarteto Fantástico — Foto: Marvel Entertainment Anúncio oficial do elenco de Quarteto Fantástico — Foto: Marvel Entertainment

O filme estreia no dia 25 de julho de 2025, marcando o início da fase 6 do Universo Cinematográfico da Marvel.

Veja também

celebridades ''Nem Jesus aguenta'', diz marido de Sasha sobre religiosos e Carnaval