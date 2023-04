A- A+

CINEMA Marvel: atriz de origem brasileira Mia Goth entra no elenco de "Blade" Neta da atriz Maria Gladys se juntará ao vencedor do oscar Mahershala Ali na produção sobre herói meio-humano e meio-vampiro

Mia Goth está entrando para o Universo Cinematográfico Marvel. De acordo com uma informação publicada no site da Hollywood Reporter nesta quarta-feira, 12, a atriz inglesa de origem brasileira será incluída no elenco de "Blade", sobre um personagem meio meio-humano e meio-vampiro que passa seu tempo caçando vampiros para vingar sua falecida mãe.



O longa tem direção de Yann Demange, conhecido por "Lovecraft Country".

Neta da atriz brasileira Maria Gladys, Goth seria uma adição de última hora para a produção. Ela teve seu primeiro papel em 2016, com uma participação em "Ninfomaníaca", de Lars Von Trier, e se destacou em filmes de terror como "X" e "Pearl".



Goth também estará no longa "MaXXXine", da produtora A24. Ela deverá começar as filmagens agora e, depois, em junho, se juntará à produção de "Blade". Vencedor do oscar de ator-coadjuvante por "Moonlight", Mahershala Ali já está escalado no papel-título.

Veja também

cinema "Dungeons & Dragons - Honra entre Rebeldes", do mundo nerd para o cinema blockbuster