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CINEMA Marvel confirma X-Men para 2028, com Kit Connor como Ciclope e Maya Boyd como Tempestade Estreia da equipe de mutantes no UCM e seu primeiro longa desde 2020, produção está prevista para chegar aos cinemas em 5 de maio de 2028

Após mais de duas décadas de espera, os X-Men finalmente tiveram sua chegada ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM) confirmada e os primeiros nomes do elenco anunciados.

Presidente da Marvel Studios, Kevin Feige declarou, na sexta-feira (14), durante a D23, convenção da Disney realizada em Anaheim (Califórnia), que o filme dos X-Men será lançado em 5 de maio de 2028. Será o primeiro longa dedicado à equipe desde "Os Novos Mutantes" (2020), 13º e último filme dos mutantes lançado pela Fox.

Segundo informações da Variety, o elenco contará Kit Connor como Ciclope, Samara Weaving como Emma Frost, Inde Navarrette como Vampira, Maya Boyd como Tempestade e Christopher Abbott como Professor X. Sadie Sink, que apareceu como Jean Grey em "Homem-Aranha: Um novo dia", voltará ao papel da telepata.

Este será o primeiro filme interamente dedicado aos X-Men desde que a Disney adquiriu a Fox e seu catálogo de personagens mutantes, embora vários de seus heróis tenham aparecido no UCM nos últimos anos, como Patrick Stewart reprisando seu papel como Professor Charles Xavier em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" (2022), e Kelsey Grammer como o Fera no final de "The Marvels" (2023). Atualmente, o Disney+ exibe a segunda temporada da animação 'X-Men '97'.

Em 18 de dezembro, outros personagens da equipe vão aparecer em "Vingadores: Juízo Final": além do Charles Xavier de Stewart e o Fera de Grammer, Ian McKellen volta como o anti-herói Magneto, James Marsden como o Ciclope, Alan Cumming como Noturno e Rebecca Romijn como a Mística. Channing Tatum, que surgiu em "Deadpool & Wolverine" (2024) como Gambit, também se junta à equipe no novo longa dos Vingadores.

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