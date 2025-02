Marvel libera primeiro trailer do aguardadíssimo "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos"; assista

A- A+

Nesta terça (4), a Marvel liberou o primeiro trailer oficial do esperado filme "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos". O filme já tem a estreia marcada para 25 de julho de 2025.

"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" será a primeira produção do Marvel Studios (Disney) sobre este grupo de heróis, conhecido como a "Primeira Família da Marvel".

O longa vai explorar uma nova versão do Quarteto, ambientada em um mundo retrofuturista inspirado nos anos 1960. Tentando equilibrar seus papéis de heróis e laços de amizade, devem defender a Terra de Galactus, um deus espacial ameaçador e seu enigmático arauto, Surfista Prateado.

No elenco, os destaques são Pedro Pascal ("The Last of Us"), que interpreta Reed Richards/Senhor Fantástico; Vanessa Kirby ("Missão Impossível: Acerto de Contas"), que vive Sue Storm/Mulher Invisível, esposa de Reed; o personagem Johnny Storm/Tocha Humana será vivido por Joseph Quinn ("Strangers Things"); e o ator Ebon-Moss Bachrach ("O Urso"), que será o herói Ben Grimm/O Coisa.

Confira aqui o trailer de "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos"

Terceira versão do Quarteto Fantástico

Originais dos quadrinhos da Marvel Comics, o grupo de heróis "Quarteto Fantástico" já foi adaptado para as telonas em dois filmes, produções do Estúdios Fox.

Após a compra da Fox pela Disney em 2019, especulava-se que novas produções com os personagens de "Quarteto Fantástico" seriam feitas, já que os direitos dos heróis estavam sob nova administração.

Agora, os heróis têm sua terceira versão adaptada para o cinema.

Fase 6 do MCU

"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" dará início à Fase 6 do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel).

Entre as produções da Fase 6 estão "Avengers: Doomsday" e uma sequência para o Homem-Aranha de Tom Holland, ainda sem título definido.

Veja também