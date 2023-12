Marvel não trabalha mais com ator Jonathan Majors, declarado culpado de agressão contra mulher

Jonathan Majors, uma estrela em ascensão de Hollywood, foi considerado culpado nesta segunda-feira (18) de agredir e assediar sua ex-namorada, Grace Jabbari, resultando na retirada do ator dos planos da Marvel para futuras produções de super-heróis.

O ator enfrenta uma pena de até um ano de prisão, uma situação que atrapalhou os planos da Marvel, que tinha Jonathan Majors interpretando o vilão Kang, o Conquistador, como protagonista em vários de seus próximos filmes.

Uma fonte próxima ao caso informou à AFP que o estúdio não continuará trabalhando com Jonathan Majors.

Majors estreou como Kang, o Conquistador, em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" no início de 2023 e estava programado para aparecer em pelo menos dois filmes planejados dos Vingadores, a franquia mais importante do universo Marvel.

A polícia respondeu a uma chamada de emergência em Manhattan no final de março, quando ainda eram um casal, devido a uma suposta disputa doméstica entre Majors e Jabbari.

Majors recebeu uma mensagem de texto e Jabbari tentou pegar seu telefone, acreditando que ele estava conversando com outra mulher, conforme relatado pela mídia local.

"Jonathan Majors foi considerado culpado por um júri no Tribunal Penal de Manhattan por agressão de terceiro grau e assédio de segundo grau", afirmou a promotoria em comunicado. O ator conhecerá sua sentença em 6 de fevereiro, acrescentou.

"Durante este julgamento, as evidências apresentadas mostraram um padrão de abuso psicológico e emocional, além de uma escalada de padrões coercitivos", disse o procurador do distrito de Manhattan, Alvin Bragg.