A- A+

MARVEL Marvel quer volta dos diretores de "Vingadores" para a franquia De acordo com o Hollywood Reporter, a dupla de diretores está iniciando negociação para comandar Vingadores 5 e 6

Responsáveis por alguns dos maiores sucessos da Marvel nos cinemas, os irmãos Russo (Vingadores: Ultimato, Vingadores: Guerra Infinita e Capitão América: Guerra Civil) podem estar prestes a voltar para o estúdio.

De acordo com o Hollywood Reporter, a dupla de diretores está iniciando negociação para comandar Vingadores 5 e 6.

A aproximação sugere que a Marvel quer apostar na segurança, não só para garantir o sucesso das produções, mas para encerrar as discussões sobre o esgotamento dos filmes de herói.

Afinal, se contratá-los, a Marvel põe fim aos meses de instabilidade em torno da franquia.

Depois de cortar laços com o ator Jonathan Majors, condenado por agressão e assédio à sua ex-namorada, o estúdio precisou repensar seus planos.

Sem o intérprete do vilão Kang, o Conquistador, por exemplo, o quinto filme não poderia mais ser centrado no arco das HQs Dinastia Kang. Por isso, a expectativa é de que, se os Russos assumirem a direção do projeto, haja uma grande reformulação.

O sexto filme, que adaptará Guerras Secretas, não deve ter muitas alterações. "A série que amávamos enquanto crescíamos era Guerras Secretas, que é bem ambicioso. Seria maior que Guerra Infinita e Ultimato", disseram ao Deadline

Os Russos, porém, não foram a primeira escolha do estúdio: Daniel Cretton foi quem primeiro assumiu o cargo. Ainda sem título oficial, Vingadores 5 deve estrear em 1º de maio de 2026. No ano seguinte, dia 7 de maio, chega aos cinemas Vingadores: Guerras Secretas.

Veja também

"Família é Tudo" "Família é Tudo", na Globo, perde o rumo da história e desperdiça talentos