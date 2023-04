A- A+

O paredão "inverso" do Big Brother Brasil (BBB23) desta terça-feira (4) eliminou a cantora carioca Marvvila, 23, que obteve 16,95% dos votos do público.



Diferente dos demais paredões da edição, dessa vez o público votou para apontar a sister que deveria ficar no programa. Dessa forma, Amanda (34,32%), Domitila (25,69%) e Larissa (23,04%) seguem na disputa, já que Marvvila foi a menos votada.





Estreante no paredão do BBB23, Marvvila teve uma trajetória tímida no programa e, por isso, era uma das mais cobradas do público e dos próprios brothers e sisters da casa, por falta de posicionamento e ação no reality.



Apesar da estreia na berlinda, ela já havia sido indicada outras vezes e na dinâmica do Bate e Volta, ficou conhecida pela sorte que a acompanhava, uma vez que sempre ganhava a disputa, saindo do paredão.

Veja também

Tecnologia e Games Praga dos Bugs: Naugthy Dog lança novo patch de correções de The Last of Us para PC