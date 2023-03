A- A+

BBB 23 Marvilla é consolada por integrantes do Quarto Deserto após discussão com Cezar Black Aline, Amanda, Cara de Sapato, Bruna, MC Guimê e Larissa deram um abraço e acolheram a cantora

A enquadrada de Cezar Black em Marvvila durante o Jogo da Discórdia e a postura dele com a cantora estão chamando a atenção dos participantes do reality. Marvvila cau no choro após Cezar Black voltar a citar a suposta "traição" da sister na últma formação do paredão, por ela não ter seguido o voto de Sarah.



A primeira a consolar a cantora foi Sarah Aline. Em seguida, os participantes do Quarto Deserto se aproximaram para prestar solidariedade à sister e criticar Black. Um de cada vez, Aline, Amanda, Cara de Sapato, Bruna, MC Guimê e Larissa abraçaram Marvvila. Em seguida, questionaram a sister se Cezar havia feito algo contra ela.

"Esses dias eu já não estava engolindo muito [O Cezar], aí depois do Jogo da Discórdia, pra mim, ele é o meu primeiro alvo. Se eu puder dar dois votos em uma pessoa, seria nele. E, se ele continuar com essas ideias e eu 'trombar' com ele, vou falar um monte de verdade na cara dele. O cara é um vacilão, na moral", disse MC Guimê.

Marvvila contou que o enfermeiro voltou a citar o voto dela em Amanda em vez de Larissa, que prejudicou Sarah. "No momento em que houve um erro, isso foi extremamente apontado. Ele estava só num lugar de 'a gente não vai mais jogar junto, mas queria pedir desculpa', trazendo os pontos dele. Mas as palavras dele magoaram, né? Então qualquer coisa que ele falasse, iria bater nesse lugar", consolou Sarah.

"Mas você sentiu que ele foi agressivo?", perguntou Guimê. "Agressivo, não. Só que ele pediu desculpas meio que relembrando a situação... Meio que reforçando", contou a cantora. "A gente sempre olhou para ele com empatia, mas sentiu que ele não tem tanta empatia. Ele passou situações semelhantes à Marvvila", disse Amanda.

"Aquele negócio de pedir desculpa e ficar reforçando... É tipo 'estou pedindo desculpa, mas estou na minha razão de achar ruim'. Pede desculpa mas continua apontando. Isso não é legal", frisou Larissa.

