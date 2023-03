A- A+

bbb 23 Marvvila chega ao Top 10 do BBB 23 sem ter ido para nenhum Paredão A sister contou com a sorte e conseguiu escapar da berlinda em três provas Bate e Volta

Sem dúvidas, o grande lema do Big Brother Brasil é "fuja do Paredão". E Marvvila vem fazendo isso bem. A sister, até o momento, não foi para nenhuma berlinda e está no Top 10 do BBB 23.

Marvvila vem contando bastante com a sorte ao seu favor: ela já conseguiu ganhar três provas Bate e Volta consecutivas, sendo a primeira participante a conseguir esse feito no reality. Em outros anos, apenas sete participantes tinham vencido duas vezes a prova, mas nunca em sequência, como Marvvila.

.

Veja também

bbb 23 Bruna Griphao leva primeiro voto após 69 dias e marca recorde histórico no BBB 23