A- A+

BBB 23 Marvvila conta para Gabriel Santana que uma sister quer beijá-lo; confira quem "Se for para rolar isso, tem que rolar no meio da festa, não vai rolar agora a gente dormindo", respondeu o brother

Não faltou resenha e azaração na festa do Líder Cara de Sapato no “BBB23”. Além da pegação que rolou na festa, outra paquera talvez esteja prestes a rolar na casa mais vigiada do país.

Em conversa dentro da casa, durante a festa, Marvvila confidenciou a Gabriel Santana que uma sister está interessada em beijá-lo: Sarah Aline, que fez dupla com ele ao entrar na casa. “Ela falou isso na última festa também”, contou a cantora. Marvvila indagou Gabriel sobre o interesse em Sarah. Ele disse que proposta tem que acontecer em uma festa.

“Se for para rolar isso, tem que rolar no meio da festa, não vai rolar agora a gente dormindo [no mesmo quarto]”.

Beijo triplo

Durante a festa, Gabriel Santana e Sarah Aline começaram a cantar “AmarElo”, de Emicida, na pista de dança. Neste momento, Fred Nicácio se aproxima e Gabriel Santana exclama: “Selinho triplo!” e os três sse beijam rapidamente.

Depois, Sarah Aline e Ricardo foram ao Quarto Fundo do Mar e se deitando juntos, o que fez os amigos especularem sobre suposto affair entre os dois. “Você não beijou?”, perguntou Marvvila no dia seguinte, enquanto esperavam o Raio-X. “Eu não fiquei com ele, não. Não, juro. A gente deu um selinho, mas a gente já tinha dado um selinho na primeira festa”, disse a psicóloga.

Veja também

Luto Morre Melinda Dillon, atriz indicada ao Oscar por "Contatos imediatos do terceiro grau"