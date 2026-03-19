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SAÚDE

Marvvila descobre tumor na orelha e passa por cirurgia

Cantora ainda contou que passou por outros dois procedimentos

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Marvvila diz que sofria de dores intensas nas orelhasMarvvila diz que sofria de dores intensas nas orelhas - Foto: Reprodução/Globoplay

A cantora Marvvila publicou nas redes sociais stories que descobriu um tumor em sua orelha. Após internação e exames, a artista passou por cirurgia para a retirada na última terça-feira, 17.

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Ela contou que sofria de dores intensas nas orelhas e que em certos casos, até sangrava. Além da operação para retirar o tumor benigno, Marvvila ainda contou que passou por outros dois procedimentos.

Em comunicado enviado ao Estadão, a assessoria de imprensa da cantora explicou que Marvvila fez uma cirurgia para "correção de um desvio de septo e outra para a redução dos cornetos nasais".

Ela segue em repouso, e a equipe informou que não se trataram de procedimentos de caráter emergencial. A artista retomará seus compromissos a partir de 4 de abril.

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