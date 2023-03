Marvvila diz que seu próximo alvo é brother que quer ser o grande jogador da edição; saiba quem é

A- A+

Deitados próximo ao Big Fone, integrantes do Quarto Fundo do Mar conversaram no jardim do BBB 23, na tarde desta quinta-feira (2). Sarah Aline puxou assunto com Marvvila sobre o próximo alvo do grupo no jogo.

“Está na hora da gente começar a decidir. Eu sei que realmente é muito difícil, mas é porque a gente tem afinidades lá, só que eu sinto que assim, a gente está jogando com eles ou não está? Sabe?", iniciou a psicóloga.

A sister seguiu falando sobre a necessidade de se posicionar no reality. “A gente tem muito afeto. Para mim foi horrível votar na Mamy (Aline Wirley), eu me arrependi de verdade, queria ter seguido o meu coração, só que pro game era o que eu tinha que fazer”, afirmou.



Marvvila disse entender a psicóloga e citou MC Guimê como exemplo. “Não é porque achei que ia ter uma conversa, uma troca legal, que ele vai me proteger. Ele está jogando para caraca, ele está sedento para ser o grande jogador dessa edição, a gente tem que pensar friamente e fazer a nossa parte e colocar ele sim”, apontou.

Veja também

BBB23 Participantes do BBB 23 levam "bronca" por causa de almofadas; entenda