BBB 23 Marvvila, do BBB 23, pede que familiares paguem conta que ela esqueceu de quitar Cantora aproveitou o momento do Raio-X para pedir ajuda

Mesmo confinados, os participantes do BBB 23 não estão livres dos boletos. Na manhã desta terça-feira (7), durante a gravação do Raio-X, Marvvila lembrou de uma dívida que deixou pendente fora da casa e fez um apelo aos amigos e familiares.

"Família, amigos, por favor. Esqueci de pagar minha conta do meu celular. Alguém paga para mim a conta, em nome de Jesus!", disse Marvvila, aos risos.

Depois de sair do Confessionário, já no Quarto Fundo do Mar, a sister voltou a falar sobre o assunto com Sarah Aline e Gabriel Santana. A cantora confessou estar com medo de ter a linha telefônica cancelada por falta de pagamento.



Mais cedo, ainda no Raio-X, Marvvila falou sobre o Jogo da Discórdia da noite anterior e manifestou sua torcida para o Paredão desta terça-feira (7). "Hoje é dia de Paredão. Sou #ForaTina, estou junto com o meu grupo. Votem aí e seja o que o Brasil quiser. Mas é isso o que eu quero", afirmou.



