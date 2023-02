A- A+

BBB 23 Marvvila e Ricardo, do BBB 23, se estranham na cozinha; entenda Participantes trocaram farpas durante a preparação de tempero para carne

Marvvila e Ricardo trocaram farpas, nesta sexta-feira (24). O leve desentendimento ocorreu quando a dupla preparava a comida na cozinha do VIP.

"Abençoado de Deus, você quer dois dentes, é isso? Você tirou o dente que estava aqui dentro?", questionou a cantora, que estava ajudando o biomédico no tempero da carne.

Ricardo negou ter mexido no que Marvvila estava fazendo, mas orientou: “Se tiver com sal você tira, por favor, porque não pode ter sal". A cantora ironizou a fala do colega: "Sem sal, sem sal. Tá bom. Sim, senhor".



"O inimigo vem tentando me derrubar, como aconteceu agora, mas eu sigo firme”, brincou a sister, que seguiu fazendo piada: "Quando a luta é grande é que a vitória é maior ainda, eita Glória".

Pouco tempo depois, Marvvila pediu para o brother verificar se o tempero estava bom. “Aqui, isso aqui é o que? Lambe. Sal pacas, faz até esfoliação na pele”, reclamou Ricardo, oferecendo o dedo para a cantora experimentar.

Ao ser questionado pela cantora sobre o que faria com o tempero, o biomédico respondeu: “Infelizmente vou ter que jogar. Quer usar pro seu? Pra sua carne?". Gabriel Santana nega e a sister rebate: "Vai jogar isso fora? Eu sou muito otária mesmo".

O ator resolveu aceitar utilizar o tempero de Marvilla, que ouve de Ricardo: "Foca no seu arroz e obrigado pelo alho". Percebendo que a cantora ficou contrariada, o biomédico tentou amenizar. “Fica assim não, te agradeço cara, você não fez de coração?", perguntou.

Após a sister pedir para Ricardo sair, ele ainda fez piada: "Ih, está pistolinha, preciso de um colete à prova de Marvvila agora".



