Teatro "Mary Stuart", com Virginia Cavendish, lidera número de indicações ao Prêmio FITA de Teatro 2025 Premiação celebra, em 17 categorias, os melhores espetáculos apresentados, neste ano, no tradicional festival realizado em em Angra dos Reis

O espetáculo "Mary Stuart", protagonizado por Virginia Cavendish, lidera o número de indicações ao Prêmio da Festa Internacional de Teatro de Angra, o Prêmio FITA de Teatro.

A 17ª edição do evento — que, até o último domingo (7), foi palco para 32 montagens na cidade Angra dos Reis (RJ) — celebrará as melhores peças que passaram pelo festival, em cerimônia no Rio de Janeiro, em outubro.

Além de "Mary Stuart", com um total de 11 indicações, as montagens com mais menções são "Ficções" (com nove indicações), "E vocês, quem são?" (com sete indicações), "O bem-amado’ (com seis indicações) e "Novas diretrizes em tempos de paz" (igualmente com seis indicações).

Indicados ao Prêmio FITA 2025

A seguir, confira os indicados ao Prêmio FITA 2025. O júri, neste ano, foi composto por Dirceu Alves Júnior, Rogério Freitas e Suzana Nascimento.

Melhor espetáculo

"O bem-amado";

"E vocês, quem são?";

"Ficções";

"Mary Stuart";

"Novas diretrizes em tempos de paz";

"Rita Lee – Uma autobiografia musical"

Prêmio especial do júri

Osmar Prado, pela atuação em "O veneno do teatro", uma declaração de amor à profissão que o artista exerce com brilhantismo há mais seis décadas

Dramaturgia

Júlia Spadaccini ("Por que não nós?");

Jonathan Raymundo ("E vocês, quem são?");

Leandro Soares e André Dale ("A coisa");

Mouhamed Harfouch ("Meu remédio");

Rodrigo Portella ("Ficções")

Direção

André Dale, George Sauma e Leandro Soares ("A coisa");

Eric Lenate ("Novas diretrizes em tempos de paz");

João Fonseca ("Meu remédio");

Nelson Baskerville ("Mary Stuart");

Rodrigo Portella ("Ficções")

Ator

Eric Lenate ("Novas diretrizes em tempos de paz");

George Sauma ("A coisa");

José de Abreu ("A baleia");

Mouhamed Harfouch ("Meu remédio);

Samuel de Assis ("E vocês, quem são?")

Atriz

Ana Cecília Costa ("Mary Stuart");

Gláucia Rodrigues ("O som que vem de dentro");

Leona Cavalli ("O elogio da loucura");

Letícia Soares ("A partilha");

Mel Lisboa ("Rita Lee – Uma autobiografia musical");

Vera Holtz ("Ficções")

Ator coadjuvante

Ataíde Arcoverde ("O bem-amado");

César Mello ("Mary Stuart");

Chris Penna ("O bem-amado");

Joelson Medeiros ("Mary Stuart")

Atriz coadjuvante

Alice Borges ("A baleia");

Débora Reis ("Rita Lee – Uma autobiografia musical");

Letícia Calvosa ("Mary Stuart");

Rose Abdallah ("O bem-amado")

Trilha sonora

Daniel Maia, pela trilha sonora original de "Mary Stuart";

Federico Puppi, pela trilha sonora original de "Ficções";

Guga Stroeter, pela direção musical e trilha sonora de "O veneno do teatro" e "O elogio da loucura";

Larissa Luz e Os Capoeira, pela direção musical de "E vocês, quem são?";

L. P. Daniel, pela trilha sonora original, desenho sonoro e engenharia de som de "Novas diretrizes em tempos de paz"

Cenário

Bia Junqueira ("Ficções");

Eric Lenate ("Novas diretrizes em tempos de paz");

Marisa Bentivegna ("Mary Stuart");

Nello Marrese ("O som que vem de dentro");

Ronald Teixeira e Pedro Stamford ("O bem-amado")

Figurino

Carla Garan ("Por que não nós?");

João Pimenta ("Ficções" e "Madame Blavatsky – Amores ocultos");

Kelly Siqueira e Mariana Baffa ("O elogio da loucura");

Marichilene Artisevskis ("Mary Stuart");

Meninos Rei, por Júnior Rocha e Céu Rocha ("E vocês, quem são?")

Iluminação

Aline Sayuri e Eric Lenate ("Novas diretrizes em tempos de paz");

César Pivetti ("E vocês, quem são?");

Luiz Fernando Vaz Junior ("Rita Lee – Uma autobiografia musical");

Paulo César Medeiros ("Ficções");

Wagner Freire ("Mary Stuart")

Revelação

Bernardo Coimbra ("A.M.I.G.A.S.");

Gabriela Freire ("A baleia");

Julia Iório ("A.M.I.G.A.S.");

Luana Camaleão ("As portas só abrem por dentro");

Nalu Albuquerque ("Chez Toi – Em seu lugar")

Prêmio de humor

"A coisa";

"Deboche – A tragédia";

"Embrulha pra viagem";

"Minha nova ginecologista";

"Vale night"

Categoria especial

"A palavra que resta", pelo coletivo de atores e atrizes;

Conceição Telles, Daniel Benevides, Gerson Porto e Marieta Vasconcelos, equipe técnica de palco do espetáculo "Ficções", pelo desempenho integrado à encenação;

"Dois contra o mundo", pela primeira montagem póstuma de uma peça inédita de Domingos Oliveira (1936-2019) e a relevância do seu legado;

"E vocês, quem são?", pela reflexão e pesquisa sobre o racismo estrutural no Brasil;

Virginia Cavendish, pela idealização, produção e manutenção do espetáculo "Mary Stuart", em cartaz há três anos com uma equipe de mais de 50 profissionais

Júri popular

"A coisa";

"O bem-amado"

"Rita Lee — Uma autobiografia musical"

Prêmio infantil — Fitinha

"Alice, uma aventura musical";

"Era uma vez no sítio do pica-pau amarelo";

"Meio ambiente é com a gente"

