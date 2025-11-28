Sex, 28 de Novembro

TEATRO

Com "Mary Stuart", Virginia Cavendish participa do 24º Festival Recife do Teatro Nacional

Atriz pernambucana apresenta duas sessões da peça no Teatro do Parque, nesta sexta-feira (28) e no sábado (29)

Virginia Cavendish reencontra o público pernambucano no Teatro do ParqueVirginia Cavendish reencontra o público pernambucano no Teatro do Parque - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

De Dona Rosinha em “O Auto da Compadecida” a Inaura em “Lisbela e o Prisioneiro”, Virginia Cavendish já viveu papéis icônicos na TV e no cinema. O teatro, no entanto, tem sido sua prioridade nos últimos anos. Uma dedicação que já rendeu à atriz pernambucana presentes como “Mary Stuart”, peça que ela traz ao 24º Festival Recife do Teatro Nacional.

No espetáculo que Virginia também produz, ela interpreta a famosa rainha da Escócia, que viveu no século 16 e disputou o trono da Inglaterra com Elizabeth I (Ana Cecília Costa), sendo decapitada a mando da rainha inglesa. Com sessões nesta sexta-feira (28) e no sábado (29), às 20h, a recifense subirá pela primeira vez ao palco do Teatro do Parque, lugar que costumava frequentar como público quando ainda morava na cidade. 

O reencontro com a platéia da terra natal da artista ocorre depois de quase 20 anos. A última vez que ela se apresentou no Recife foi em 2007, com a peça “Hedda Gabler”. “É maravilhoso trazer ‘Mary Stuart’ agora, quando o espetáculo já está maduro. Tudo o que eu faço eu penso no Recife. Tenho muito amor por minha cidade”, comenta a atriz, que atualmente reside em São Paulo, em entrevista à Folha de Pernambuco.
 

Assinado pelo inglês Robert Icke, o texto dramatúrgico é uma adaptação contemporânea do clássico escrito pelo alemão Friedrich Schiller em 1800. O espetáculo retrata as últimas 24 horas de vida da nobre europeia, presa por 18 anos após determinação de Elizabeth I, que teme que a presença da prima escocesa coloque em risco a sua coroa. 

Mesmo narrando um fato histórico que ocorreu há mais de 500 anos, a peça toca em temas contemporâneos. Para Virginia, a situação da mulher e o contexto político da época encontram semelhanças com a atualidade. “Tivemos histórias muito parecidas no Brasil, quando poderosos resolvem mudar as regras do jogo para satisfazer os seus próprios interesses”, aponta. 
 

  Virginia Cavendish interpreta Mary Stuart. Foto: Priscila Pride/Divulgação
    Virginia Cavendish interpreta Mary Stuart. Foto: Priscila Pride/Divulgação
  • Virginia Cavendish interpreta Mary Stuart. Foto: Priscila Pride/Divulgação
  • Virginia Cavendish interpreta Mary Stuart. Foto: Priscila Pride/Divulgação

“É uma personagem muito difícil, porque o que ela viveu foi muito trágico. Falo que sou muito melhor atriz de palco depois de ter vivido a Mary Stuart. É muita energia que eu gasto fazendo essa personagem e, ao mesmo tempo, muito prazeroso, mesmo trabalhando com a dor o tempo todo”, afirma. 

No Brasil, a montagem é dirigida por Nelson Baskerville e conta com mais de 50 profissionais envolvidos, com nomes como Anderson Müller, Letícia Calvosa e Adilson Azevedo. Além de protagonizar a peça, Virginia assume o papel de produtora, algo que tem sido recorrente ao longo da sua carreira. 

“Se você não desenhar a sua própria carreira e ir atrás dela, ela vai se desmanchar na sua frente. Você tem que ser uma pessoa que pensa no que quer fazer e construir. Eu adoro produzir. Minha vocação como produtora nasceu junto com a de atriz”, diz.

Serviço:
Espetáculo "Mary Stuart"
Quando: nesta sexta-feira (28) e no sábado (29), às 20h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Bairro da Boa Vista
Ingressos gratuitos, com distribuição uma hora antes de cada sessão, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível

