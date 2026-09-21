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EXPOSIÇÃO MASP e Instituto Ricardo Brennand apresentam a exposição "Degas/Borges" no Recife Mostra reunirá 40 esculturas do artista francês e fotografias de Sofia Borges em diálogo com o acervo do museu paulista

O Instituto Ricardo Brennand recebe, a partir de 25 de setembro, a exposição "Degas/Borges", realizada em parceria com o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp).

A mostra apresenta pela primeira vez no Recife um conjunto de obras originais de Edgar Degas (1834-1917) pertencentes ao acervo do museu paulista, ao lado de fotografias produzidas pela artista visual e curadora Sofia Borges.

Acervo

Instalada na Pinacoteca do Instituto, a exposição vai reunir 40 esculturas em bronze assinadas por Edgar Degas, um dos grandes nomes da arte francesa do século XIX e figura central do Impressionismo, conhecido pelas representações de bailarinas e pela pesquisa sobre o corpo e o movimento.

Entre os destaques da mostra estão obras como a "Bailarina fazendo reverências”, a “Bailarina que calça a sapatilha direita”, a “Bailarina ajeitando a cordinha da malha” e “A Tina”, além da célebre “Bailarina de catorze anos”, criada em 1880 e inspirada em Marie Van Goethem, adolescente que estudava balé na Opéra de Paris.

As esculturas foram adquiridas pelo Masp na década de 1950, durante a gestão de Pietro Maria Bardi, diretor fundador da instituição.



Segundo Adriano Pedrosa, diretor artístico do equipamento paulistano, apenas três museus no mundo possuem coleções de esculturas de Degas com dimensões semelhantes: o Glyptotek, de Copenhague, o Metropolitan Museum of Art, de Nova York, e o Musée d'Orsay, de Paris.

Para a exposição, Sofia Borges fotografou durante um ano as esculturas do acervo do Masp. As imagens exploram detalhes, volumes, gestos e fragmentos das peças, propondo novas formas de observá-las.

A expografia de Sofia também estabelece uma ligação com o Masp. As imagens serão apresentadas em grandes dimensões nos cavaletes de cristal projetados por Lina Bo Bardi para a sede do museu localizada na Avenida Paulista, em São Paulo.

Segundo Nara Galvão, diretora do Instituto Ricardo Brennand, a parceria amplia a circulação de importantes acervos artísticos pelo país.

“É um encontro inédito entre duas instituições de referência no Brasil e reafirma a importância de construirmos pontes e ampliarmos a circulação de acervos fundamentais para a história da arte pelo País”, afirma a diretora.

A exposição "Degas/Borges" fica em cartaz até 10 de janeiro de 2027. A visitação será sempre às terças e quartas-feiras, das 13h às 17h, e de quinta-feira a domingo, das 10h às 17h.



Os ingressos custam a partir de R$ 30, disponíveis diretamente na bilheteria do Instituto Ricardo Brennand.

Serviço

Degas/Borges no Instituto Ricardo Brennand

Quando: de 25 de setembro de 2026 a 10 de janeiro de 2027

Onde: Pinacoteca do Instituto Ricardo Brennand – Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife

Visitação: terça e quarta, das 13h às 17h; quinta a domingo, das 10h às 17h

Ingressos a partir de R$ 30, disponíveis diretamente na bilheteria do Instituto Ricardo Brennand

Informações: @institutorb

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