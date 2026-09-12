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BIENAL DE SÃO PAULO Editora Massangana leva sete títulos à Bienal do Livro de São Paulo Publicações da Fundação Joaquim Nabuco estão disponíveis no estande coletivo da Associação Brasileira das Editoras Universitárias (ABEU)

A Editora Massangana, vinculada à Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca) da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), participa da 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que segue até 13 de setembro, no Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi. Sete títulos do catálogo atual da editora foram selecionados para apresentação ao público durante o evento.

As publicações estão disponíveis no estande coletivo da Associação Brasileira das Editoras Universitárias (ABEU), espaço voltado à divulgação e circulação da produção editorial acadêmica. A participação também amplia o acesso às pesquisas, projetos e ao acervo produzido pela Fundaj.

“A presença da Fundaj na Bienal Internacional do Livro de São Paulo é uma oportunidade para fazer chegar a diferentes públicos a produção de livros da nossa editora, bem como de promover o acervo, projetos e as pesquisas aqui realizadas”, destaca a presidenta da Fundaj, Márcia Angela Aguiar.

Representando a instituição no evento, o diretor da Dimeca, Túlio Velho Barreto, ressalta que a participação integra o processo de retomada da presença da Editora Massangana em eventos editoriais de alcance nacional. "A iniciativa dá continuidade à retomada da presença da Massangana em eventos editoriais de grande porte no país depois de alguns anos afastada".

"No ano passado, a Editora esteve na Bienal do Rio e agora marcará presença nesta, que é uma das maiores da América Latina. São iniciativas que se inserem no esforço da atual gestão da Fundação para recolocar a Massangana entre as mais importantes no seu segmento de atuação, não apenas no estado e na região, mas no país”, completou.

Para o coordenador da Editora Massangana, Cristiano Borba, a seleção apresentada na Bienal reúne diferentes áreas do catálogo e evidencia a proposta editorial da instituição.

"Também expressam o nosso cuidado com a construção de uma linguagem própria para a divulgação científica e cultural por meio de práticas editoriais contemporâneas. O evento é uma oportunidade estratégica para conectar estudantes, pesquisadores e o amplo público de um evento internacional como a Bienal ao conhecimento que se produz na Fundaj", afirma Cristiano Borba.

Os títulos selecionados abrangem temas relacionados à literatura, às religiões afro-brasileiras, à cultura afrodescendente, ao modernismo, à arquitetura, à gastronomia e à história.

O acervo da Editora Massangana pode ser consultado no site oficial da Fundaj.

Confira os livros da Editora Massangana na Bienal de São Paulo:

- Novos Contos: jovens talentos do Nordeste | organização de Nadja Tenório, Tarcila Araújo e Isabela Parauá

- O Sagrado nas Religiões Afro-Brasileiras: imagens de uma devoção | Rosalira dos Santos e Zeuleide Dantas

- Cotidianos Afrodescendentes: um percurso visual pelo acervo da Fundação Joaquim Nabuco | Sylvia Couceiro e Cibele Barbosa

- Três Visões do Modernismo | Ivan Marques, João César Rocha e José Almino

- Historicismos na Arquitetura dos Subúrbios Recifenses – um recorte da Coleção Ecletismo (2.ª edição) | Rodrigo Cantarelli

- Nordeste: Identidade Comestível | Bruno Albertim

- André Rebouças: minutas de uma reforma inconclusa | organização de Henrique Vasconcelos Cruz e Cibele Barbosa

Serviço

28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Quando: 4 a 13 de setembro de 2026

Onde: Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi – São Paulo (SP)

Localização: Estande da ABEU (Associação Brasileira das Editoras Universitárias)



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