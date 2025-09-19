Sex, 19 de Setembro

ATIVISMO

Massive Attack se junta à campanha de boicote a Israel e quer deixar o Spotify

A plataforma de streaming, devido aos investimentos e à baixa remuneração que oferece aos artistas, é alvo de uma campanha de boicote online

Bandeiras da Palestina são levantadas no show da banda britânica Massive AttackBandeiras da Palestina são levantadas no show da banda britânica Massive Attack - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A banda britânica Massive Attack anunciou que está se juntando a uma nova iniciativa da indústria musical para bloquear suas músicas em Israel e também pediu que suas canções sejam removidas do Spotify.

A banda de trip-hop declarou que se juntou ao "No Music for Genocide", um coletivo de 400 artistas e gravadoras inspirado pelo grupo "Film Workers for Palestine", que também defende um boicote cultural a Israel devido à guerra em Gaza.

"O Massive Attack fez um pedido formal à nossa gravadora (Universal Music Group) para que nossas músicas sejam removidas de todos os serviços de streaming (...) no território de Israel", afirmou o grupo, profundamente comprometido com a defesa dos palestinos, em uma mensagem publicada no Instagram na quinta-feira.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Massive Attack (@massiveattackofficial)

Na mesma publicação, o grupo também anunciou que solicitou à gravadora que suas músicas "sejam removidas dos serviços de streaming do Spotify em todos os países".

O Massive Attack justifica a decisão citando os "investimentos significativos" do fundador e CEO da gigante sueca de streaming, Daniel Ek, em uma empresa especializada em inteligência artificial militar e drones de combate.

"O fardo financeiro que (o Spotify) impõe há muito tempo aos artistas agora é agravado por um fardo ético e moral", escreveu o grupo de Bristol.

O Spotify, contactado pela AFP, não quis comentar.

Ek é o presidente da Helsing, uma empresa que fabrica "sistemas autônomos" para uso militar "aprimorados com inteligência artificial", segundo seu site. A empresa negou recentemente que seus drones estejam sendo usados em "zonas de conflito além da Ucrânia".

O Spotify, devido aos investimentos e à baixa remuneração que oferece aos artistas, é alvo de uma campanha de boicote online.

