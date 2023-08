Masterchef: Alex Atala pede desculpas a Helena Rizzo por comentários machistas no programa

O chef Alex Atala recebeu críticas nas redes sociais essa semana por um comentário machista feito a também chef Helena Rizzo durante participação no programa MasterChef Brasil da Band.

Em um discurso, Alex pontuou as qualidades profissionais dos jurados Erick Jacquin e Rodrigo Oliveira e lembrou apenas da beleza da colega.

"Não dá para falar da beleza da cozinha sem falar de uma mulher linda, de uma mulher que, de uma maneira muito especial, eu me apaixonei, chamada Helena Rizzo", disse Atala na edição que foi ao ar na última terça (22).

Após a repercussão negativa, Alex publicou o vídeo em que faz o comentário acompanhado de um texto de retratação.

Helena, por sua vez, fez um desabafo sobre misoginia e machismo em seu perfil e lembrou que isso já aconteceu com ela algumas vezes ao longo da carreira.

"Não dá para contar as inúmeras vezes em que enfrentei misoginia e machismo nesses ambientes de trabalho, as diversas vezes que me senti incomodada e que o 'melhor' que podia fazer era dar aquele sorrisinho constrangedor com o canto da boca e seguir em frente. Fomos condicionadas, na minha geração, a normalizar os assédios, a jogá-los para baixo do tapete e seguir adiante. Sempre fiz isso, sem perder o foco de quem eu era e do caminho que queria percorrer. É triste constatar que em 2023 continua tudo igual (se não pior), com a única diferença de que hoje detectamos esse tipo de situação mais facilmente", publicou.