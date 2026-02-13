A- A+

Reality MasterChef Brasil: Band anuncia fim da edição voltada para chefs profissionais; confira Emissora trabalhará apenas três versões do programa em 2026: Amadores, Celebridades e Confeitaria

O MasterChef Brasil não terá a edição voltada para chefs profissionais, neste ano de 2026, segundo a Band.

Apesar de o formato gerar bons números de audiência, a emissora informou que essa versão ficará de fora da grade e que apenas três formatos serão trabalhados nos próximos meses: Amadores, Confeitaria e Celebridades.

No entanto, as datas oficiais das estreias ainda não foram divulgadas para o público.

Só para se ter uma ideia, a versão amadores, que é uma das mais comentadas na web, é transmitida geralmente no mês de maio. O que gera a expectativa desta ser a próxima estreia do reality culinário.

O comando do programa segue com os jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin, além do chef Diego Lozano, na edição voltada para confeiteiros.

