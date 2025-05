''MasterChef Brasil'' estreia 12ª temporada com formato inédito nesta terça (27); entenda

A- A+

Após mais de uma década valorizando a gastronomia na televisão aberta, o ''MasterChef Brasil'' volta à Band com novos desafios e uma dinâmica inédita. Com estreia marcada para esta terça-feira (27), às 22h30, a competição chega na 12ª temporada com mudanças significativas: pela primeira vez, não haverá apresentador mediando as interações entre jurados e cozinheiros.

Agora, Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça assumem o comando direto das disputas, tornando o ambiente mais exigente e rigoroso do que nunca. ''Estamos há mais de uma década estreitando os laços entre o brasileiro e a gastronomia. Agora, estamos prontos para uma nova era, mais moderna e atual'', afirma a diretora-geral Marisa Mestiço.



Nesta nova edição, 18 cozinheiros amadores, selecionados a dedo, vão competir pelo maior prêmio já oferecido pelo programa. Além do cobiçado troféu, o próximo vencedor do ''MasterChef Brasil'' receberá R$ 350 mil oferecidos diretamente pelo programa, outros R$ 150 mil vindos dos patrocinadores, uma consultoria especializada para abrir um negócio e ainda um vale-presente de R$ 30 mil de uma grande loja de departamentos.



Completando o pacote, a renomada escola Le Cordon Bleu oferece ao campeão um curso completo. Ao longo da disputa, eles enfrentarão desafios com foco especial em ingredientes tipicamente brasileiros, sem deixar de lado receitas emblemáticas da gastronomia global. ''Vamos exaltar nossa brasilidade por meio de missões que resgatam raízes e trabalham insumos tipicamente brasileiros, além de aprender formas de lidar com ingredientes jamais vistos por aqui'', completa Marisa.



Entre as provas que prometem movimentar a competição, estão o icônico Leilão MasterChef e as desafiadoras Caixas Misteriosas, ambas com um grau ainda mais elevado de dificuldade nesta temporada. Para Helena Rizzo, dominar técnicas comuns será essencial para avançar no jogo. ''É imprescindível ter receitas básicas na manga, como diferentes massas e pontos de carne. Com atenção e técnica, qualquer um pode ir longe'', aconselha a chef. ''Queremos comer bem. Sempre digo para eles estudarem e darem aquela repassada mental nas possibilidades de tudo o que pretendem apresentar'', completa.



Além da habilidade técnica, o controle emocional será decisivo para quem deseja chegar à final. Para Henrique Fogaça, o controle psicológico dos participantes é crucial na hora de lidar com a pressão e a competitividade que o programa exige.



''É importante ter equilíbrio porque os confrontos provocam sensações de raiva, rivalidade e outras emoções que podem atrapalhar. É necessário ter humildade para entender todo o cenário, ouvir e absorver o que for útil'', enfatiza ele, que adianta que os jurados serão bastante detalhistas nas avaliações. ''Milhares se inscrevem todos os anos para participar. Quem entra tem de fazer jus a essa oportunidade. São 18 concorrentes e vai sobrar um, então, 17 vão sentar na graxa'', avisa.



Segundo a equipe, esta edição do ''MasterChef Brasil'' aposta em perfis diversos, com participantes vindos de todas as regiões do país e até mesmo do exterior, como Gloria, chinesa que chegou ao Brasil ainda criança. A intenção é que histórias de vida tão variadas sejam capazes de se tornar um diferencial para atrair a atenção da audiência.



O que, é claro, vai depender da interação que os chefs, agora também apresentadores, estabelecerão com esses competidores. ''Desta vez, teremos um contato mais direto com eles, sem intermediador, o que nos dá mais responsabilidade'', valoriza Erick Jacquin.

''MasterChef Brasil''– Terças, às 22h30, na Band. Exibida também no Discovery Home & Health, às sextas-feiras, às 19h, e na plataforma de streaming Max.

