reality

"MasterChef Brasil": saiba tudo sobre a semifinal do reality, que vai ao ar nesta terça-feira (26)

Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin vão exigir pelo menos dois conceitos

Henrique Fogaça está há 10 anos à frente do talent show MasterchefHenrique Fogaça está há 10 anos à frente do talent show Masterchef - Foto: TV Press/Divulgação

Vai ao ar nesta terça-feira (26), às 22h30, na Band, o penúltimo episódio do "MasterChef Brasil 2025". Na disputa, Daniela, Felipe B., Gloria e Rodrigo enfrentam duas provas decisivas em busca das vagas na grande final.

O primeiro desafio da semifinal vai exigir criatividade e identidade gastronômica. Cada competidor deve apresentar um prato que represente sua assinatura na cozinha, incorporando ao menos duas técnicas da culinária molecular. Quem se destacar garante a primeira vaga na decisão.

Os jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin vão exigir pelo menos dois conceitos e técnicas contemporâneas inspiradas na cozinha molecular. Avança quem agradar mais o trio.

Os demais encaram uma prova de alto nível: preparar uma versão marítima do clássico turducken. Em vez de aves, os participantes terão de combinar diferentes tipos de peixes e frutos do mar, desossando e recheando as proteínas até montar uma receita que impressione os jurados.

