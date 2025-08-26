"MasterChef Brasil": saiba tudo sobre a semifinal do reality, que vai ao ar nesta terça-feira (26)
Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin vão exigir pelo menos dois conceitos
Vai ao ar nesta terça-feira (26), às 22h30, na Band, o penúltimo episódio do "MasterChef Brasil 2025". Na disputa, Daniela, Felipe B., Gloria e Rodrigo enfrentam duas provas decisivas em busca das vagas na grande final.
O primeiro desafio da semifinal vai exigir criatividade e identidade gastronômica. Cada competidor deve apresentar um prato que represente sua assinatura na cozinha, incorporando ao menos duas técnicas da culinária molecular. Quem se destacar garante a primeira vaga na decisão.
Os jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin vão exigir pelo menos dois conceitos e técnicas contemporâneas inspiradas na cozinha molecular. Avança quem agradar mais o trio.
Leia também
• Luiz Lira é o campeão da primeira edição do reality "Chef de Alto Nível"
• Morre juiz americano Frank Caprio, famoso por sua compaixão e reality show judicial
• Quem é o pernambucano Bruno Manoel, participante do reality ''Chef de Alto Nível'', da Globo
Os demais encaram uma prova de alto nível: preparar uma versão marítima do clássico turducken. Em vez de aves, os participantes terão de combinar diferentes tipos de peixes e frutos do mar, desossando e recheando as proteínas até montar uma receita que impressione os jurados.