"MasterChef Brasil" enfrenta desafio em prender a atenção do espectador com formato longo

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Há bons motivos para a longevidade do “MasterChef Brasil”, que este ano está em sua 13º temporada - sem contar as outras 12 de spin-offs como “Profissionais”, “Júnior”, “60+”, “Confeitaria etc. Para começar, a boa estrutura comercial, montada principalmente em torno de indústria de alimentos - na edição atual, eles respondem por sete das 12 cotas.



E no fundo, é o que interessa, pois a audiência em si não impressiona e atualmente está muito longe dos longe dos 10 pontos das edições de uma década atrás.



Embates

Com a saída de Ana Paula Padrão no ano passado, a média de audiência caiu de 1,8 para 1,0 ponto, mas nesse segundo ano sem a apresentadora, vem reagindo e nesses primeiras semanas obteve 1,3 ponto.



E isso vem por conta de alguns acertos, que tornam a edição mais dinâmica e atraente. Na edição passada, sem a suavização que Ana Paula promovia na relação entre os jurados e os candidatos, o embate ficou muito cru. Além disso, cabia aos jurados tanto explicar quanto conduzir as ações.



Para amenizar o confronto sem recorrer à interface de um novo hostess, a produção recorreu a uma narração externa - exatamente como ocorre no “Que Seja Doce”, conduzido por Felipe Bronze no GNT.



A ideia de explorar o tema do futebol nos dois episódios iniciais, também foi providencial em ano de Copa do Mundo. Não é original, mas funciona e diverte. A partir daí, sobram 18 competidores e a cada semana um é eliminado, totalizando os 19 episódios da temporada. A competição em si voltou praticamente à mecânica original da década passada.



Programa poderia

ser menos longo

Um dos desafios do “MasterChef Brasil” é manter a atenção dos espectadores por um tempo tão extenso. Duas horas mantendo a tensão lá em cima fica muito cansativo. Ainda mais porque a realização das receitas não serve de tutorial para quem realmente gosta de cozinha. Então, o destaque fica para o lado dramático.



E para isso, a edição muito bem trabalhada contribui bastante. Ainda assim, não seria má ideia pensar em um formato menor. Culinária é um tema interminável e de interesse geral, mas assim como uma boa receita, um dos segredos é a dose dos ingredientes.



SERVIÇO

“MasterChef Brasil” - Band - Terças-feiras, às 22h30. Também disponibilizado pela HBO Max e pelo Discovery Home & Health, às sextas-feiras, às 20h30, e no canal oficial no YouTube.

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