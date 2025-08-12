Ter, 12 de Agosto

Masterchef Celebridades: Band divulga lista dos participantes famosos; confira

Reality gastrô terá 12 nomes conhecidos do grande público. Time de jurados segue mantido

Participantes do Masterchef Celebridades Participantes do Masterchef Celebridades  - Foto: Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, a Band anunciou os 12 participantes do novo Masterchef Celebridades, que promete ir ao ar no mês de novembro.

Entre os famosos estão os cantores Valesca Popozuda, Dodô, Piquilo, Gilmelândia e Hugo Alves. Também os atores Julianne Trevisol, Leonardo Miggiorin e Luciano Szafir.

Ainda a jornalista Rachel Sheherazade, a apresentadora Márcia Goldschmidt, a atleta Maurren Maggi e o influenciador digital John Drops.

O formato seguirá a mesma estrutura da competição tradicional, nos estúdios da Band. Por isso, estão mantidos o trio de jurados com os chefs Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin.

A data exata de estreia ainda não foi divulgada, mas, em resposta ao post, o público se mostrou surpreso e duvidando da capacidade gastronômica dos participantes:"(...) ninguém quer ver esse tipo de personalidade cozinhando, queremos uma edição com os ganhadores também", disse uma seguidora.

 “Queremos participantes e convidados que se importem com a gastronomia, principalmente de uma forma profissional”, questionou outra seguidora.

Uma publicação partilhada por MasterChef Brasil (@masterchefbr)

