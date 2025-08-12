Masterchef Celebridades: Band divulga lista dos participantes famosos; confira

A- A+

Nas redes sociais, a Band anunciou os 12 participantes do novo Masterchef Celebridades, que promete ir ao ar no mês de novembro.





Entre os famosos estão os cantores Valesca Popozuda, Dodô, Piquilo, Gilmelândia e Hugo Alves. Também os atores Julianne Trevisol, Leonardo Miggiorin e Luciano Szafir.



Ainda a jornalista Rachel Sheherazade, a apresentadora Márcia Goldschmidt, a atleta Maurren Maggi e o influenciador digital John Drops.



O formato seguirá a mesma estrutura da competição tradicional, nos estúdios da Band. Por isso, estão mantidos o trio de jurados com os chefs Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin.



A data exata de estreia ainda não foi divulgada, mas, em resposta ao post, o público se mostrou surpreso e duvidando da capacidade gastronômica dos participantes:"(...) ninguém quer ver esse tipo de personalidade cozinhando, queremos uma edição com os ganhadores também", disse uma seguidora.



“Queremos participantes e convidados que se importem com a gastronomia, principalmente de uma forma profissional”, questionou outra seguidora.

Confira o post:

