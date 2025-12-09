''Masterchef Celebridades'' ignora a culinária e arrisca o esgotamento de principal franquia da Band
A emissora e a direção do programa tentam fazer a sua parte, mas os devaneios dos participantes tornam a produção verborrágica
O êxito do ''Masterchef Brasil'' colocou a gastronomia em um lugar de destaque na grade da Band. Embora levemente enfraquecido, é o reality culinário que ajuda a emissora a fechar as contas. Por isso, é normal que a Band pense mais na exibição do programa na grade e o dinheiro que seus anúncios geram do que no esgotamento da ideia.
Ao longo da última década, surgiram edições para crianças, profissionais, confeiteiros e, mais recentemente, para pessoas acima de 60 anos. Agora, chegou a vez de mais uma versão da franquia ir ao ar, o ''Masterchef Celebridades''.
Baseado no formato original da inglesa BBC, a história do programa com a emissora começou de forma tímida e despretensiosa. Em 2014, sem tanto capital de investimento, a Band recrutou chefs até então desconhecidos do grande público para o júri técnico e contratou a jornalista Ana Paula Padrão para ter ao menos um nome de peso entre os envolvidos.
De personalidades distintas e bons de frases e improviso, o trio formado por Henrique Fogaça, Érick Jacquin e Paola Carosella resultou em uma azeitada conexão com Ana Paula. E a partir da interação dos quatro com os participantes de cada edição acontece a tão esperada humanização, que muitas vezes é forçada nos realities-shows. O ''Masterchef Brasil'' conquistou o público justamente por conta da mistura do capital humano e da boa apresentação da gastronomia como entretenimento.
Ao longo da última década, a saída de Paola quase que pôs tudo a perder. Generosa e geniosa, a mais charmosa do trio de jurados originais foi ter destaque solo no Grupo Globo. A Band correu atrás do prestigiado nome de Helena Rizzo que, aos poucos, foi imprimindo seu estilo mais jovial e direto. Com um time completo e relevante em mãos, mesmo que a ideia esteja esgotada, o programa sobrevive a partir do interesse de um público fiel.
Lançado na cola da segunda temporada do ''Masterchef Confeitaria'', a edição com celebridades reúne até um time bem conhecido do grande público, com destaque para a cantora Valesca Popozuda, a apresentadora Márcia Goldsmith, a jornalista Rachel Sheherazade e nomes das artes cênicas como Julianne Trevisol, Leonardo Miggiorin e Luciano Szafir. Na contramão das outras versões do programa, onde boa parte dos participantes reunia técnica e paixão pela gastronomia, a maioria dos famosos está no estúdio apenas para aparecer e gerar notícias em redes sociais e sites de fofoca.
Se ao menos os participantes tivessem alguma preparação ou inspiração natural para cozinhar, o resultado poderia ser mais interessante. Porém, com o ego natural de quem já tem visibilidade, o que se vê é pura pompa e, muitas vezes, falta de respeito entre si e com os jurados. Experientes como formato, a Band e a direção do programa tentam fazer a sua parte, mas os devaneios dos participantes, em especial Márcia e a cantora Gilmelândia, tornam a produção verborrágica e tiram o foco do que realmente interessa: a boa técnica de culinária.
''Masterchef Celebridades'' – Band – terças, às 22h20.