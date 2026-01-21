Qua, 21 de Janeiro

Televisão

Masterchef Celebridades: Julianne Trevisol vence Valesca Popozuda na final e é campeã do reality

Além do troféu do reality culinário, Julianne faturou o prêmio de R$ 300 mil e um curso na escola de gastronomia mais renomada do mundo,a  Le Cordon Bleu

Atriz Julianne Trevisol se tornou campeã do 'MasterChef Celebridades' Atriz Julianne Trevisol se tornou campeã do 'MasterChef Celebridades'  - Foto: Melissa Haidar / Band

A atriz Julianne Trevisol sagrou-se como grande campeã da primeira temporada do "MasterChef Celebridades", da Band, após vencer Valesca Popozuda na final, no programa nesta terça-feira (20).

Além do troféu do reality culinário, Julianne faturou o prêmio de R$ 300 mil e um curso na escola de gastronomia mais renomada do mundo,a  Le Cordon Bleu.

Como foi a final?
No episódio decisivo da competição, Julianne conquistou o paladar dos chefes Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça com seu menu autoral, que incluiu um sofisticado ravioli de dill com ragu de pato, molho de foie gras e arroz de pipoca.

De sobremesa, a atriz preparou uma torta fondant de chocolate com sorbet de maracujá e creme inglês de cumaru. "É o meu maior sonho realizado. Com humildade, vou começar essa jornada vitoriosa", disse Juliane ao site da Band. "A cada dia vivido aqui, me apaixonei mais pela gastronomia e aprendi a respeitá-la", completou a vencedora.

Já Valesca levou apostou nos brasileiros  com um tablete de goiabada em crosta de xerém, sorvete de queijo e pastel de cumaru. Ao final, os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça decidiram dar o prêmio a Julianne Trevisol.

