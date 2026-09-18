"MasterChef Profissionais": veja a lista completa de participantes da nova temporada
Reality show da Band começa dia 6 de outubro
Dia 6 de outubro, a partir das 22h30, começa uma nova temporada do "MasterChef Profissionais" na Band. A sexta edição traz nove ex-participantes do reality show, que fizeram história em anos anteriores, e outros anônimos. Erick Jackin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça seguem nos postos de jurados.
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Voltam ao programa
Marcelo Verde: vice-campeão da primeira temporada do "MasterChef Profissionais", em 2016;
Irina Cordeiro: terceiro lugar do "MasterChef Profissionais", em 2017;
Lubyanka Baltar: 5º lugar do "MasterChef Profissionais", em 2017;
Willian Peters: vice-campeãodo "MasterChef Profissionais", em 2018;
Fernanda Oliveira: vice-campeã da nona temporada do "MasterChef Brasil";
Hugo Merchan: vice-campeão da quinta temporada do "MasterChef Brasil";
Léo Santos: parte da quarta temporada do "MasterChef Brasil";
Léo Salles: campeão do MasterChef Confeitaria, no ano passado;
Helena Furtado: parte da oitava temporada do "MasterChef Brasil".