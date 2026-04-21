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closet Material girl: Madonna oferece recompensa por figurino desaparecido após Coachella Apelo veio após sua apresentação viral ao lado de Sabrina Carpenter

Madonna fez um apelo nas redes sociais para que as roupas que usou em sua recente apresentação no Coachella com Sabrina Carpenter sejam devolvidas. A cantora, de 67 anos, usou o Instagram para pedir ajuda na busca pelas peças que desapareceram após o show.

"Descobri que as peças vintage que usei sumiram: meu figurino, que tirei do meu armário pessoal — jaqueta, corset, vestido e outras peças", escreveu a diva do pop.

"Não são apenas roupas, elas fazem parte da minha história", afirmou, acrescentando que outros itens vintage também desapareceram.

O apelo veio após sua apresentação viral ao lado de Sabrina Carpenter como atração principal do último fim de semana no festival californiano.

A dupla cantou os sucessos de Madonna "Vogue" (1990) e "Like a Prayer" (1989), músicas que dominaram as paradas musicais do mundo todo uma década antes mesmo de Carpenter nascer.

"Tenho esperança e rezo para que alguma alma bondosa encontre esses itens e entre em contato", disse Madonna, acrescentando: "Ofereço uma recompensa pela sua devolução em segurança".

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