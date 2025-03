"Materialists", nova produção da A24 estrelada com Dakota Johnson, ganha trailer oficial; assista

A- A+

"Materialists", nova produção da A24, ganha trailer nesta terça (18). O longa é estrelado por Dakota Johnson ("Cinquenta Tons de Cinza"), Pedro Pascal ("The Last of Us") e Chris Evans ("Vingadores: Ultimato").

Na trama de "Materialists", dirigida por Celine Song ("Vidas Passadas"), uma casamenteira (Dakota Johnson) se envolve em um triângulo amoroso que causa impactos na sua vida profissinal.

Ainda nutrindo sentimentos antigos pelo garçom (Chris Evans), a protagonista começa a se envolver com um empresário rico (Pedro Pascal).

"Materialists" ainda não tem data de estreia definida no Brasil, mas será lançado no dia 13 de junho nos Estados unidos

