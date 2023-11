A- A+

CULTURA Materialize Ideias lança campanha de votação para abrir incubadora audiovisual no Cabo; saiba mais Instituto concorre no Edital das Emendas Participativas 2023, do deputado federal Túlio Gadêlha

O Instituto Materialize Ideias lança campanha de votação popular para o Edital das Emendas Participativas 2023 do deputado federal Túlio Gadêlha, de Pernambuco. A ação visa a eleger o projeto Farol de Imagens – Materializando Ideias, Iluminando Sonhos, que conta com 11 oficinas de audiovisual completamente gratuitas.

Caso vença, o projeto receberia recursos para implementar a primeira incubadora de audiovisual na cidade do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A campanha “Vote no Projeto Farol de Imagens – Materializando Ideias, Iluminando Sonhos” está habilitada entre os dias 16 e 20 de novembro, no site do Instituto Materialize Ideias, quando será possível votar.

O Instituto Materialize Ideias é uma organização da sociedade civil que promove impacto social através da arte, da cultura, do bem-estar integral e da sustentabilidade. Através do voto popular, a instituição tenta ajudar os jovens do Cabo de Santo Agostinho a ter a chance de "explorar sua criatividade e contar suas próprias histórias através das lentes das câmeras".

"O Farol de Imagens é um farol de esperança para jovens, adultos e todos os amantes do audiovisual. Queremos empoderar nossa gente e dar-lhes as ferramentas para brilhar como verdadeiras estrelas do cinema", completa a organização.



Veja também

