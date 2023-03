Maternidade, fertilidade e direito das mulheres são motes em exposição de Priscilla Buhr

A- A+

Questões comuns a mulheres, como gerar e maternar, enfrentar, por exemplo, diagnóstico de infertilidade e dispor do direito pelo próprio corpo, com liberdade, são motes da exposição "Não Reagente", assinada pela fotógrafa e artista visual pernambucana Priscilla Buhr, em cartaz a partir deste sábado (25) no Museu Murilo La Greca.



Com acesso gratuito, a exposição - realizada sob incentivo do SIC/Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura/Prefeitura do Recife - segue em cartaz até 10 de maio.

Concebida de uma experiência pessoal de Priscilla Buhr com a maternidade e um diagnóstico de possível infertilidade, o fato a levou a questionamentos que culminaram no trabalho com a 'Não Reagente".



A partir de uma entrevista com 44 mulheres mães, sobre como elas se imaginavam se não tivessem tido a experiência da maternidade, a artista passou a dar forma ao trabalho, também pensado com notas pessoais em cima das respostas das entrevistadas, com produção de fotografia e apelo poético e metafórico sobre a ideia do vazio, do oco, da mulher "seca", que não pode gerar vidas e as diversas camadas sensíveis que atravessam o tema.

“Com a pesquisa, conheci o sofrimento e dor das mulheres que não conseguem engravidar e aquilo me despertou uma vontade de entender esse processo, muitas vezes opressivo, que toda mulher enfrenta pelo simples caminho que nos foi traçado: ser mãe", conta Buhr.

A exposição

"Não Reagente" tem mais de 40 obras, entre fotografias, textos-obra, vídeo, imagens de arquivo e apropriadas, colagens e, inclusive, uma aquarela. A expografia é assinada por Maíra Gamarra.

Há também intervenções plásticas nas fotos e sutura, literalmente, imagens em busca de respostas às dores e marcas que atravessam diversas mulheres em seus processos de gestar e parir.



Ela ainda utiliza do arquivo familiar, busca imagens do próprio nascimento e se depara com as violências obstétricas sofridas por sua mãe - e que marcam a vida de 1 em cada 4 mulheres no Brasil.

Serviço

Exposição "Não Reagente", de Priscilla Buhr

Quando: a partir deste sábado (15), às 15h, até o dia 10 de maio

Onde: Musei Murillo La Greca



Acesso gratuito



Visitação de terça a sexta, das 19h às 12h e das 13h às 17h



Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim

Informações: @priscillabuhr

