Matheus e Kauan trazem projeto "Praiou" para o Nordeste pela primeira vez

Matheus e Kauan trazem ao Nordeste, pela primeira vez, o projeto "Praiou" para um dos principais destinos turísticos do Brasil no dia 9 de setembro. A praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, é o destino escolhido por muitos pernambucanos no feriadão e foi definida como o cenário para a experiência imersiva e intimista com a dupla, além de outras programações que ocorrem no mesmo período no local.

O destaque fica por conta do show de mais de três horas de duração em que Matheus e Kauan apresentarão um repertório completo com novos sucessos e as canções que marcam a trajetória da dupla, como "Nem Doeu", "É Problema", "O Nosso Santo Bateu", "Que Sorte a Nossa", "Quarta Cadeira" e "Basiquinho".

O label "Praiou" ainda oferece uma experiência premium, com diversos elementos de praia e ambientação tropical. Os participantes encontrarão áreas instagramáveis, bares, praça de alimentação e decorações que remetem ao cenário praiano.

O evento ainda contará com shows de Eric Land e Jopin. De área única, os ingressos para o evento estão disponíveis para venda no site Acesso Ticket e custam R$160 (meia entrada) e R$320 (inteira).

