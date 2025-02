A- A+

Big Brother Brasil "Tentei ser mais honesto com meus sentimentos", diz Mateus, eliminado do BBB 25 Em conversa com o apresentador Tadeu Schmidt, o brother fez um balanço sobre sua passagem pelo programa

Mateus Pires foi o quinto eliminado do BBB 25, deixando a casa com 65,3% dos votos em um Paredão disputado contra Aline (24,63%) e Guilherme (10,07%).

Logo após sair do confinamento, o brother conversou com o apresentador Tadeu Schmidt e fez um balanço sobre sua passagem pelo programa.

Ainda sob o impacto da eliminação, Mateus analisou sua trajetória e destacou sua tentativa de se manter fiel a seus sentimentos.



"Tentei ser mais honesto com meus sentimentos, com meus posicionamentos ali dentro", afirmou. Ele destacou que buscou agir de acordo com o que sentia, mesmo sem ter uma visão completa do jogo.

"Eu acho que mostrei o melhor de mim em todos os momentos que consegui", afirmou.



Segundo ele, sua estratégia foi baseada em sua própria visão do jogo, mas reconheceu as dificuldades de prever tudo.

"É difícil calcular porque você não tem a visão global. A gente se agarra no que vê e se apega a isso para tomar decisões."



O brother, que fazia dupla com Vitória, admitiu ainda que cometeu erros, mas não se arrepende da forma como jogou.

"Às vezes a gente erra e está tudo certo. Não tem por onde correr. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então a gente faz o que pode."

