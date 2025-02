A- A+

Big Brother Brasil Quem ganhou a Prova do Anjo hoje no BBB 25? Após polêmica com Eva, Mateus foi declarado o vencedor Eva liderava a Prova mas foi desclassificada da dinâmica, dando o Anjo para o segundo jogador com o melhor tempo de prova: Mateus. Além disso, a sister também foi colocada no Monstro

O brother Mateus ganhou a prova do líder do Big Brother Brasil 25, neste sábado (8), ganhando a imunidade no próximo Paredão.

Quem liderava a dinâmica era a sister Eva, mas a sister foi desclassificada da prova após descumprir as regras e o Anjo Autoimune foi concedido ao segundo melhor tempo de prova: Mateus.

Além disso, a sister ainda foi colocada no Castigo do Monstro.

Qual regra foi descumprida?

A prova fazia com que os participantes atravessassem três salas temáticas – uma sala de aula, um restaurante e um escritório – sem tocar em uma teia de laser sensível e utilizando um óculos de proteção contra o laser.

O objetivo era encontrar o cartão correto em cada ambiente para desbloquear a passagem para o próximo.

Eva descumpriu as regras ao retirar os óculos de proteção, que deveriam ser usados durante todo o trajeto da Prova do Anjo. A sister Aline também foi desclassificada da dinâmica por esta mesma razão.

o Tadeu: "não tire os óculos eva, lembrando que os óculos são equipamento DE SEGURANÇA" se era pra eliminar por isso já deveria ter falado aqui, mas seguiu narrando normalmente, ou seja... NÃO ERA REGRA ELIMINATÓRIA #BBB25 pic.twitter.com/rPAT6wrPzL — vic (@todeboafodase) February 8, 2025

Como vai ser o Castigo do Monstro?

O Castigo do Monstro se chamará "Monstro Cadeado".

A punição funcionará da seguinte forma: "o participante irá se vestir de cadeado, uma das estrelas das provas do BBB. Sempre que tocar a música do Monstro, deverá ir para a caixa, que terá a porta trancada por um cadeado de verdade. A pessoa só sai depois que encontrar a chave correta no meio de centenas de chaves", leu Mateus ao indicar Eva ao Monstro.

