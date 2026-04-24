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EXPOSIÇÃO Fotógrafo pernambucano Mateus Guedes lança exposição virtual "Mukua" Projeto busca revelar novas perspectivas sobre os baobás de Pernambuco através de um mapeamento realizado pelo fotógrafo

O fotógrafo, diretor e pesquisador pernambucano Mateus Guedes, em parceria com a produtora cultural Ana Sofia, lançam o projeto “Mukua”, uma pesquisa fotográfica teórico-prática que traz um olhar artístico, sensível e contemporâneo sobre os baobás de Pernambuco.



Os registros integram uma exposição virtual, com audiodescrição, já disponível no site. Com incentivo da Lei Paulo Gustavo Pernambuco (LPG), o projeto faz um mapeamento sobre as árvores centenárias que são símbolos de resistência negra e memória através do território.

O projeto “Mukua” (nome dado ao fruto do baobá), traz como proposta captar, por meio da fotografia, a personalidade, a história e a relação simbólica de cada árvore com os espaços e com as pessoas que convivem com ela.

O registro fotográfico foi desenvolvido com a utilização combinada de câmera digital, analógica e instantânea (polaroid), trazendo às imagens um aspecto mais orgânico e experimental. Desses registros, foram selecionadas aproximadamente 30 fotografias para integrar a exposição virtual.

O projeto contemplou o registro de baobás já mapeados anteriormente por Mateus Guedes, entre eles o da Praça da República e o do Jardim do Baobá, nas Graças. A pesquisa também se estendeu a outros territórios do estado, com o registro de três baobás seculares em Ipojuca, incluindo o baobá da Vila de Nossa Senhora do Ó, com mais de 300 anos de existência.

Durante o desenvolvimento do projeto, também foi realizada uma visita guiada ao Jardim do Baobá, na Zona Norte do Recife, com alunos do 7º ano da Escola Municipal Marechal Rondon, localizada em Tejipió.

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