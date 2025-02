A- A+

BBB 25 Mateus Pires, eliminado do BBB 25, reflete sobre embates com Camilla e Thamiris no programa O ex-brother expressou estar decepcionado com as falas das irmãs sobre Vitória Strada

O último eliminado do programa BBB 25, Mateus Pires, esteve no quadro "Café com o Eliminado" no Mais Você, com Ana Maria Braga, nesta quarta-feira (19). O ex-brother reagiu às falas de Camilla e Thamiris sobre sua dupla, Vitória Strada, e expressou estar decepcionado.

Após ver os vídeos em que Thamiris e Camilla falam mal dele e de sua dupla, o arquiteto disse: "Essa confiança você dá para a pessoa, e a pessoa vai fazer dela o que bem entender. Mas dentro da casa você não tem essa percepção."

E comentou, referindo-se às falas das sisters e às acusações de não ter defendido a amiga: "Me arrependo de não ter batido no peito e levantado a voz [...] Eu queria muito ter tido outro tipo de atitude."

"Me arrependo muito de não ter batido no peito e levantado a voz" Mateus fala sobre seu posicionamento na briga que envolveu sua dupla e as irmãs! #BBB25 #RedeBBB #MaisVocê pic.twitter.com/4y9bVTEKh6 — TV Globo (@tvglobo) February 19, 2025

Ele lamentou a forma como agiu no reality. "[Lamento] por ter entregado minha confiança às pessoas que não souberam tirar bom proveito dela", completou.

Vitória Strada, entretanto, recebeu elogios do amigo: "Ela sabe se expressar brilhantemente bem [...] Ela não é uma mulher frágil."

Perguntado por Ana Maria, ele falou que sua amizade com Vitória é forte apesar dos "arranca rabos" com a atriz.

Mateus ainda apontou estar decepcionado com Camilla: "Por que fazer isso, se tinha como fazer de uma forma mais leal?", questionou.

Por fim, o arquiteto mencionou novamente sua amizade com Vitória e a enalteceu.

Ao longo do programa, Mateus também viralizou com seus vídeos cantando. Perguntado sobre a vontade de seguir a vocação, ele comentou: "Eu adoraria ter essa oportunidade. Eu quero muito."

O arquiteto disse que começou a postar seus vídeos durante a pandemia, após o incentivo de uma amiga, e que deseja seguir a carreira.

