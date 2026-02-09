Seg, 09 de Fevereiro

Mateus Sá lança galeria digital com fotografias do Carnaval de Olinda nas últimas duas décadas

Fotógrafo olindense separou 50 imagens que registram a cidade histórica a partir das manifestações culturais

Mateus Sá lança galeria online com fotografias do Carnaval de OlindaMateus Sá lança galeria online com fotografias do Carnaval de Olinda - Foto: Mateus Sá/Divulgação

Natural de Olinda, o fotógrafo Mateus Sá preparou uma galeria virtual para homenagear o Carnaval de sua cidade. Reunindo 50 fotografias que integram o acervo construído pelo artista desde 1997, o material será lançado nesta quarta-feira (11). 

A galeria fica disponível no site oficial do autor e nas redes sociais. O lançamento é parte dos resultados da pesquisa “Olinda Vista de Dentro – patrimônio imagético coletivo de uma Olinda subjetiva”, projeto financiado pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura).

Há mais de 20 anos, Mateus Sá documenta o cotidiano e as manifestações culturais da cidade histórica. As 50 imagens analógicas e digitais compõem um registro histórico da cidade e de suas transformações ao longo do tempo.
 

Com o lançamento, o fotógrafo dá continuidade a um conjunto de ações de pesquisa, conservação e documentação de seu acervo fotográfico. No site, o conteúdo estará totalmente acessível para pessoas cegas e surdas.

*Com informações da assessoria de imprensa. 

