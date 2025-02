Mateus se preocupa com isolamento de Diogo após Sincerão: ''Efeito manada''

A- A+

As últimas conversas na casa do BBB 25 giraram em torno de Diogo Almeida. O brother se comprometeu com boa parte da casa depois de, em consenso com sua dupla Vilma e Gracyanne Barbosa e Giovanna, escolher colocar Vinícius e Aline no Paredão, mesmo estando em um relacionamento com a Sister.

Na dinâmica do Sincerão da última segunda-feira, o brother levou seis tortadas na cara, como participante com quem jamais formaria uma nova hipotética dupla. É comum esse tipo de atitude ter repercussão ruim com o público fora da casa, que costuma acolher o personagem isolado.

Em conversa com Eva e Renata, Mateus mostrou preocupação com a situação.

"Acho péssimo esse efeito manada para a pessoa se excluir e fica um clima péssimo para a pessoa poder conviver. Ainda mais Dona Vilma, que eu sinto que tem muito mais essa dificuldade, de participar da dinâmica e depois poder trocar uma ideia mais tranquila. Muito fácil eles se excluírem. Eu não quero que eles se sintam assim", disse o arquiteto.

Na tarde desta terça, 4, Vitória, dupla de Mateus, procurou Diogo para conversar e foi duramente criticada pelas aliadas, principalmente Camilla e Gracyanne. Em conversa com Giovanna, Gracyanne criticou Diogo mais uma vez e disse não concordar com atitude de Vitória em procurá-lo:

"Cara maneiraço, que eu acho que é. Até porque é um cara, pô, inteligente, fala bem, tem cultura e tudo mais, enfim, pode ser incrível. Mas aqui dentro é um jogo, e como jogador, pra mim, é um m****."

E Giovanna completou: "Você não precisa ficar de amizadezinha aqui dentro. Isso que eu falei pra ela."

Camilla também opinou: "A Vitória é que mais arrega. Não sei que medo é esse."

Nas redes sociais, espectadores reagiram e chegaram a defender Vinícius, que no início não apoiava muito o relacionamento de Aline com o ator. A ex-policial, aliás, pareceu ter se resolvido com Diogo durante a tarde.

