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TEATRO Mateus Solano leva comédia e drama ao palco em "O Figurante", no Teatro Luiz Mendonça Desta sexta, 31 de julho, até domingo (2), Solano apresenta ao Recife o seu primeiro monólogo

O tom é de comédia, mas é também de drama e de uma vida real que, decerto, vai levar o público a sentir-se “em casa”.



Trata-se do espetáculo “O Figurante” - primeiro monólogo do ator Mateus Solano, em cartaz palcos Brasil afora e de hoje até domingo em sessões no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem.



No palco, Solano atua no papel de um figurante que passa a questionar o seu lugar em um mundo que tem, nos dias atuais, cartilha validada, por exemplo, pelas redes sociais, estimulando comportamentos que levam a um protagonismo ditado por regras e que não necessariamente é fidedigno ao que de fato se vive.









Figurante ou protagonista?

Com direção de Miguel Thiré - entre outros trabalhos, parceiro de Mateus Solano em “Selfie”, em cartaz de 2014 a 2018 - e contribuição na dramaturgia da atriz Isabel Teixeira, “O Figurante” narra a rotina de Augusto, em busca de encontrar a si mesmo em meio a um dia a dia pobre de sentido, levando também a reflexões sobre a dificuldade de se conectar com a própria essência e assumir o controle da sua história.

“Somos um animal que cria histórias para viver e um mundo para acreditar. Na ânsia em fazer parte desse mundo, acabamos por nos afastar de nós mesmos a ponto de não saber se somos protagonistas ou figurantes de nossa própria história”, comenta Mateus Solano.

Improviso

A partir do método “Escrita na Cena" desenvolvido por Isabel Teixeira, Solano foi estimulado por ela a explorar sua criatividade por meio de improvisos.



As cenas criadas pelo ator foram gravadas, transcritas e reelaboradas por Isabel, compondo o texto final e preservando a autenticidade das reflexões do personagem.

“Atores e atrizes escrevem no ar da cena, onde vírgula é respiração, e texto é palavra dita e depois encarnada no papel. Essa é a tinta de base usada para escrever monólogo (...). ‘O Figurante’ coloca no centro o que normalmente é deixado de lado, ampliando o olhar para o que muitas vezes passa despercebido”, explica a atriz.

A peça também dá continuidade à pesquisa de linguagem desenvolvida por Miguel Thiré e Mateus Solano: uma encenação que se vale basicamente do corpo e da voz como balizas do jogo cênico.



No palco, Mateus dá vida ao Figurante e demais personagens, através do trabalho mímico.



Thiré diz que, em vez de dividir o palco com Solano, ele passa para o lugar de "espectador profissional", que é a direção. “Sempre acreditei em um teatro que debate direto com a sociedade, que toca o público. O que queremos dizer? Como vamos dizer?", afirma o diretor.



SERVIÇO

“O Figurante”

Com Mateus Solano

Quando: Sexta, 31 de julho e sábado, 1º de agosto, às 20h; domingo (2), às 17h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem

A partir de R$ 80 na bilheteria do teatro e no site

Informações: @ofigurante_espetaculo

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