VIRALIZOU Mateus Solano dá tapa em celular de espectadora que o filmava durante peça Assessoria de imprensa do ator se manifestou, afirmando que ele "se prontifica a reparar qualquer dano que tenha causado ao aparelho"

Mateus Solano reagiu de forma drástica ao perceber que estava sendo filmado durante uma apresentação do espetáculo “O Figurante”. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o ator aparece dando um tapa no celular da espectadora, derrubando o aparelho no chão.

O caso ocorreu na última terça-feira (14), em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Na quarta-feira (15), o jornalista Alessandro Lo-Bianco exibiu o registro do momento no programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, gerando repercussão.

As imagens mostram que, apesar do ocorrido, Mateus Solano continua a encenação normalmente. Em entrevista ao programa, a espectadora disse ter se sentido “agredida” e que ficou “com a mão machucada” após o tapa.



A mulher estava na primeira fila e, de acordo com ela, o celular permaneceu 15 minutos no chão após a reação do ator. A espectadora disse ainda que não sabia que era proibido filmar a peça e que essa foi sua primeira vez em um teatro.

Em nota divulgada à imprensa, a assessoria do ator afirmou que, antes do início de cada sessão, a plateia é avisada quatro vezes para desligar os celulares. “Por fim, Mateus Solano se prontifica a reparar qualquer dano que tenha causado ao aparelho”, finaliza o comunicado.

“O Figurante” tem direção de Miguel Thiré e colaboração de Isabel Teixeira. No monólogo, Solano interpreta Augusto, um figurante que passa por uma crise existencial ao perceber que não tem o protagonismo de sua própria história.

