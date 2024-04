A- A+

BBB24 Mateus vence última Prova do Líder da edição e indica Isabelle Brother gaúcho garante permanência na casa e está no Top 4 do programa

Como havia antecipado Boninho, a última Prova do Líder da edição, nesta terça-feira (9), levou os cinco finalistas da para fora da casa, pela primeira vez, após 93 dias de confinamento.

Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Mateus participaram de mais uma disputa que levou o participante gaúcho à liderança - formando o VIP com Beatriz.



Mateus indicou Isabelle, que foi ao 20º Paredão com Beatriz, a mais votada pela casa e Davi, também mais votado. Ambos, com dois votos cada, empataram, então, coube ao Líder escolher o brother baiano para a berlinda e este, por sua vez, puxou Beatriz.



Portanto, o derradeiro Paredão foi formado por Isabelle, Beatriz e Davi.





A Prova do Líder

Levados a uma tirolesa de 20 metros de altura, cada um dos participantes precisava "voar" atravessando 80 metros de pista com números espalhados em seu decorrer.



Cada jogador deveria arremessar três setas em direção aos números na pista. Quem obtivesse a maior pontuação, se tornaria o derradeiro Líder da edição 2024 do reality.

E assim ficou a soma dos pontos, que terminou com Mateus à frente dos demais competidores:

- Alane: 60

- Isabelle: 10

- Mateus: 110

- Beatriz: 30

- Davi: 100

Votação do Paredão

Além da indicação do Líder, o mais votado pela casa - em votação aberta - foi para o Paredão.

E para formar a berlinda tripla, o mais votado teve direito ao contragolpe.



Veja como foi a votação, que formou Paredão triplo e culminará em mais um eliminado nesta quinta-feira (11).

- Líder Mateus indicou Isabelle

- Isabelle votou em Beatriz

- Davi votou em Beatriz

- Alane votou em Davi

- Beatriz votou em Davi



No desempate, o Líder levou Davi ao Paredão e este puxou Beatriz no contragolpe.

