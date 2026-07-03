Matheus Ceará apresenta o espetáculo "Desculpa eu Ter Vindo!" no Teatro RioMar
Com piadas inéditas e antigos sucessos, show revisita os 28 anos de carreira do humorista
Matheus Ceará já tem data para voltar ao Recife. O humorista traz à cidade seu novo espetáculo solo, “Desculpa eu Ter Vindo!”, no dia 31 de julho, em apresentação no Teatro RioMar.
Em turnê pelo Brasil, o show celebra os 28 anos de carreira do humorista. Com observações sobre o cotidiano, o repertório apresenta piadas inéditas e revisita textos já conhecidos pelos fãs de Ceará.
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A participação da plateia é um dos destaques do espetáculo. O quadro “Vocês Pedem, Eu Conto”, que o humorista já apresenta na internet, ganha o palco. Nele, o público participa da escolha de alguns temas das piadas.
SERVIÇO
“Desculpa eu Ter Vindo!”, com Matheus Ceará
Quando: 31 de julho, às 21h
Onde: Teatro RioMar Recife - Av.República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingresso a partir de R$ 40, à venda no site Uhuu
Informações: @matheusceara