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HUMOR Matheus Ceará apresenta o espetáculo "Desculpa eu Ter Vindo!" no Teatro RioMar Com piadas inéditas e antigos sucessos, show revisita os 28 anos de carreira do humorista

Matheus Ceará já tem data para voltar ao Recife. O humorista traz à cidade seu novo espetáculo solo, “Desculpa eu Ter Vindo!”, no dia 31 de julho, em apresentação no Teatro RioMar.

Em turnê pelo Brasil, o show celebra os 28 anos de carreira do humorista. Com observações sobre o cotidiano, o repertório apresenta piadas inéditas e revisita textos já conhecidos pelos fãs de Ceará.

A participação da plateia é um dos destaques do espetáculo. O quadro “Vocês Pedem, Eu Conto”, que o humorista já apresenta na internet, ganha o palco. Nele, o público participa da escolha de alguns temas das piadas.

SERVIÇO

“Desculpa eu Ter Vindo!”, com Matheus Ceará

Quando: 31 de julho, às 21h

Onde: Teatro RioMar Recife - Av.República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingresso a partir de R$ 40, à venda no site Uhuu

Informações: @matheusceara

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