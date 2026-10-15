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MÚSICA Matheus de Bezerra e Ítalo França celebram conexões musicais em show no Terra Apresentação acontece nesta sexta (16), às 20h; ingressos à venda via Sympla

Sonoridades de Pernambuco e Alagoas vão preencher o espaço do Terra nesta sexta (16) com show de Matheus de Bezerra e Ítallo França, em noite celebrativa para encontros e conexões musicais.



Com início às 20h, a apresentação, pautada por histórias e afetos, vai contemplar o público com o compartilhamento do fazer artístico do Nordeste, em trocas entre os estados vizinhos através de caminhos musicais construídos pelos dois artistas - o recifense, Matheus, e o alagoano, Ítallo.



Matheus de Bezerra

O cancionista pernambucano José Matheus Bezerra Florêncio, artisticamente Matheus de Bezerra, traz no recente "A Palavra", faixas permeadas por delicadezas e também pela força de versos musicados que falam de si, a exemplo de "Beira", quando ele 'desparafusa a razão para enxergar com os próprios sentidos'.

Lançado em junho nas plataformas digitais, o disco é composto por 15 faixas autorais, poéticas e contundentes.













Ítallo França

Já o cantor e compositor alagoano Ítallo França, em seu quarto álbum "Catatau", lançado em maio deste ano, contou com a participação de Zé Ibarra na faixa "Última Roupa".

Zé Ibarra, a propósito, regravou "Retrato de Maria Lúcia", do artista nascido em Arapiraca, acostumado, portanto, com trocas e vivências na música junto a outros nomes da música.



A exemplo do que vai acontecer no palco do Terra, nesta sexta, em parceria Pernambuco-Alagoas.





SERVIÇO

Matheus de Bezerra e Ítalo França

Quando: sexta-feira (16), às 20h

Onde: Terra - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

A partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

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