MÚSICA E GASTRONOMIA Matheus Fernandes, Atitude 6 e outras atrações agitam a Feijoada Du Rosa O evento ocorre no dia 25 de novembro, no Parador

A Feijoada Du Rosa chega a sua oitava edição, unindo música e gastronomia. O evento ocorre no dia 25 de novembro, a partir das 14h, no Parador, localizado no bairro do Recife.

O line-up da festa traz uma mistura de ritmos. Estão confirmados nomes como Matheus Fernandes, Atitude 67, Rafa e Pipo Marques, The Otherz, Deb Lima e o projeto Rafa In Samba.



No que diz respeito à parte gastronômica do evento, o público vai contar com open buffet de feijoada, apresentado em parceria com a Ilha de Restaurantes. Os ingressos custam a partir de R$ 140, à venda no site e aplicativo da plataforma Ingresse.

