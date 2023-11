A- A+

SHOWS Matheus Fernandes, Atitude 67 e Rafa e Pipo Marques marcam presença na 'Feijoada Du Rosa'; confira O Evento acontece neste sábado (25) no Parador, no bairro do Recife

O evento "Feijoada Du Rosa" chega em sua 8ª edição neste sábado (25) e promete com um encontro repleto de sabor e ritmo. O evento será realizado a partir das 14h, no Parador, no bairro do Recife.

O line-up traz uma mistura de talentos do samba e do pagode nacional e local. Entre as atrações confirmadas, estão Matheus Fernandes, Atitude 67, Rafa e Pipo Marques, The Otherz, Deb Lima e o projeto Rafa In Samba.

Nesta edição, a Feijoada Du Rosa conta com um Open Buffet de Feijoada, apresentado em parceria com a rede de bares e restaurantes Ilha de Restaurantes. Os participantes poderão desfrutar de uma experiência gastronômica incluindo a tradicional feijoada e outras delícias culinárias em um ambiente aconchegante e animado.

Serviço:

Feijoada Du Rosa

Quando: Sábado, 25 de novembro, a partir das 14h

Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, 05,Bairro do Recife

Ingressos: À venda no site e aplicativo do Ingresse, a partir de R$ 150,00

Mais informações no instagram @agenciadelux

Veja também

Cultura Mostra Literatura em Movimento percorre Recife e Garanhuns; confira a programação