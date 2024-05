A- A+

Seu nome agora é Maya Mazzafera. A influencer – que antes se chamava Matheus Mazzafera – anunciou que mudou de gênero e de nome em sua conta no Instagram, nesta quinta (2).



Isso se dá após um tempo de afastamento de Maya das redes sociais. O seu canal no Youtube, até então, continua com o seu nome anterior.



O perfil da influencer no Instagram conta apenas com o post quer exibe seu nome, "Maya". Todas as postagens anteriores foram apagadas.



Repercussão

Celebridades e seguidores repercutiram e comemoraram o anúncio de Maya Mazzafera. "Vemmmmmmmm Maya", escreveu Sabrina Sato. Já a deputada federal Erika Hilton comentou: "Lá vem ela".



