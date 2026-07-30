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Matheus Nachtergaele e Gregório Duvivier protagonizam adaptação brasileira de série argentina

Ana Lúcia Torre, Débora Duarte, Vera Fischer, Thati Lopes, George Sauma também compõem o elenco do novo longa nacional, que inicia suas filmagens em agosto

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Parte do elenco de "O Zelador" na leitura do roteiro Parte do elenco de "O Zelador" na leitura do roteiro  - Foto: Darwin Campos

Você sabe o nome do seu zelador, mas será que sabe tudo sobre ele? Com essa premissa, Matheus Nachtergaele e Gregório Duvivier protagonizam “O Zelador”, nova comédia nacional, com filmagens previstas para começar em agosto, no Rio de Janeiro (RJ).

A história se passa em um prédio de classe média alta no Rio. Eliseu (Matheus Nachtergale) é o zelador que faz tudo para todos. Mora no próprio prédio e, há quase 30 anos, sustenta uma rotina de dedicação aos moradores que dependem dele. Observador e meticuloso, Eliseu conhece os segredos, hábitos e fragilidades de cada um. 

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Tudo muda com a chegada de Santi (Gregório Duvivier), um síndico mimado e persuasivo que quer modernizar o prédio. Seu plano inclui automatizar a portaria e transformar a casa de Eliseu em um rooftop gourmet com piscina. Diante da ameaça de perder tudo, Eliseu revela sua verdadeira natureza.

Quem realmente comanda o condomínio?
Dirigido por Pedro Antonio (“Um Tio Quase Perfeito” e “Tô Ryca”) e com roteiro de Fil Braz (trilogia “Minha Mãe É Uma Peça”), “O Zelador” é a adaptação brasileira para os cinemas da série argentina “Meu Querido Zelador”, disponível no Disney+.

Além de Matheus Nachtergaele e Gregório Duvivier, o longa é composto por um elenco memorável: Ana Lúcia Torre, Débora Duarte, Vera Fischer, Betty Gofman, Thati Lopes, George Sauma, Jéssica Córes, Mouhamed Harfouch, Bárbara Colen, Roney Villela, Álamo Facó, Wilson Rabelo e Samuel Valladares.

“O Zelador” é uma produção da INTRO Pictures (“Rio de Sangue" e "Amor da Minha Vida”) com coprodução da Migdal Filmes ( "Minha Mãe é uma Peça" e "Caramelo") e da Buena Vista International, estúdio da The Walt Disney Company, a distribuição também é da Buena Vista International.

O longa tem apoio financeiro do RioFilme, órgão de fomento ao audiovisual da Prefeitura do Rio de Janeiro.

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