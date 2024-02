Matheus Nachtergaele teve que deixar casa em Tiradentes por assédio de fãs:''virou ponto turístico''

Matheus Nachtergaele revelou que teve que deixar um imóvel em Tiradentes, cidade histórica de Minas Gerais, por conta do assédio de fãs que passavam pelo local. Em entrevista à Rede Minas, durante a Mostra de Cinema de Tiradentes, o ator falou sobre sua paixão pelo pequeno município e contou como teve a ideia de comprar uma casa no lugar.

"Em 1991, um amigo ganhou um carro do pai dele, uma Toyota. E ele queria usar nas estradas de terra, aquele carrão. A gente era do Teatro de Vertigem. Ele falou: 'você topa ir até a Bahia, passando por Minas Gerais, passando pelas (cidades) históricas? Só eu e você, 40 dias dentro do carro'. Falei: 'topo'. E aí, em 1991, a gente passou uma noite aqui. E nessa noite, duas caminhas de solteiro, antes de dormir, antes de apagar a luz, eu falei: 'Serginho, eu vou morar aqui um dia. Essa é a cidade mais bonita que eu já vi na minha vida'. Dito e feito", lembrou Nachtergaele.